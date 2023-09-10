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أردوغان يلتقي بن سلمان في نيودلهي

9/10/2023 5:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.
وجرى اللقاء في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.


وتناول أردوغان وبن سلمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وملفات إقليمية ودولية.


وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

RT

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