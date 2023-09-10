أردوغان يلتقي بن سلمان في نيودلهي

أردوغان يلتقي بن سلمان في نيودلهي
التاريخ
9/10/2023 5:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.
وجرى اللقاء في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.
وتناول أردوغان وبن سلمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وملفات إقليمية ودولية.
وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.
RT
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