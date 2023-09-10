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تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة طيران منخفضة الكلف

9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، الأحد، بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة الكلف "إيزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل.


وأضاف عربيات، في بيان، أن تسيير 4 خطوط جديدة إلى الأردن، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.


وأوضح، أن الخطوط الجديدة التي ستبدأ القدوم إلى الأردن في الموسم الشتوي من تشرين الثاني لغاية آذار، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية.


وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.


وأشار إلى أن الطيران منخفض الكلف، أسهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.


وأكد عربيات، الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران وما يحققه من إيرادات تصل إلى الخزينة، عبر ضريبة المبيعات من الفنادق والمطاعم والمتاجر في المناطق السياحية، ومساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي.


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