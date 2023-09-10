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شاهد.. دمار وبيوت مهدمة في قرية تابعة لإقليم الحوز بالمغرب

9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الضخم في قرية تلات يعقوب التابعة لإقليم الحوز في المغرب. وأظهرت المقاطع المنازل المهدمة في مشاهد تقشعر لها الأبدان.

وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.


وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ. وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

وكان بيان للوزارة قد حدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.
وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قرى بالمناطق الجبلية جنوب غربي مراكش لا تزال محاصرة ومن الصعب الوصول لها.


وقال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كلم.

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