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برلماني بولندي: ندعم أوكرانيا دفاعا عن مصلحة بلادنا

9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البولندي رادوسلاف فوغيل، في حديث إذاعي، إن بلاده ترى في دعم أوكرانيا "دفاعا عن مصالحها الخاصة".


ووفقا له، يجب على كييف أن تدرك أن وارسو تساعد لأسباب إنسانية، وكذلك انطلاقا من مفاهيم "احترام القانون الدولي".
وأضاف البرلماني: "وكذلك لأننا نرى أنه من مصلحتنا تقديم هذا الدعم. من الواضح أن أوكرانيا، في حال تعرضها للهزيمة والاحتلال من جانب الروس، ستشكل تهديدا معينا لبولندا".


وشدد فوغيل، على أن مصالح بولندا والبولنديين، ستبقى دائما في المقام الأول. وأكد على أن وارسو ستبقي على الحظر المفروض على توريد منتجات الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر، "مع أو بدون الاتحاد الأوروبي".


وأضاف فوغيل: "يمكننا المساعدة في عبور الحبوب والمنتجات الأوكرانية، لكننا سنفعل ذلك وفقا لشروطنا الخاصة".


يوم الجمعة الماضي، وجه رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنذارا نهائيا إلى المفوضية الأوروبية بشأن مسألة واردات الحبوب من أوكرانيا.


وأشار إلى أن وارسو، لن تسمح بإعادة فتح الأسواق الزراعية بغض النظر عن قرار الاتحاد الأوروبي.

RT

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