الحزن يخيم على مستشفى البشير
التاريخ
9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نعت إدارة مستشفيات البشير الممرض "لطفي القيسي" بعد وفاته إثر جلطة قلبية حادة.
ونشرت المستشفى عبر صفحتها على الفيسبوك "ننعى الزميل الممرض لطفي القيسي سائلين الله المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون."
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