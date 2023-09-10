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الحزن يخيم على مستشفى البشير

9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت إدارة مستشفيات البشير الممرض "لطفي القيسي" بعد وفاته إثر جلطة قلبية حادة.
ونشرت المستشفى عبر صفحتها على الفيسبوك "ننعى الزميل الممرض لطفي القيسي سائلين الله المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون."

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