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إثيوبيا تعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة

9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
وكتب أحمد عبر منصة "إكس" : "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح".

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

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