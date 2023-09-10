إثيوبيا تعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة

إثيوبيا تعلن انتهاء عملية تعبئة سد النهضة
التاريخ
9/10/2023 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
وكتب أحمد عبر منصة "إكس" : "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح".
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
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