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النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عاما كانت الناجية الوحيدة في أمريكا - صورة

9/10/2023 5:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بأعجوبة، نجت طفلة في مدينة سياتل الأميركية من حريق افتعله والدها قبل أن ينتحر في منزل العائلة، ما أدى إلى مقتل والدتها وشقيقها وشقيقتها الرضيعة.

وتمكنت لولو، 11 عاما، من الفرار من المنزل المحترق في 2 أيلول الجاري عبر نافذة وركضت إلى الجيران لإبلاغهم بما حصل.

وعندما تبلّغ رجال الإطفاء بالحريق، توجهوا إلى المنزل لإخماد النيران وعثروا بداخله على جثث 4 أشخاص وكلب.

أما بالنسبة للولو، فقد نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وأظهرت سجلات المحكمة أن الوالد، واسمه راغوزا، الّذي افتعل الحريق كان قد أنهى برنامج الصحة العقلية بالمقاطعة بتفويض من المحكمة العام الماضي.

واختار راغوزا البرنامج بعد اعترافه بالتسبب بالأذى للآخرين عبر افتعال حريق عام 2019 في شقة زوجته السابقة ستيوارت، والدة لولو، في سياتل.




لبنان 24

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