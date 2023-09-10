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الخصاونة وآل الشيخ يؤكدان عُمق العلاقات بين الأردن والسعودية

9/10/2023 5:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، رئيس مجلس الشورى السُّعودي عبدالله آل الشَّيخ.
وأكد الخصاونة على عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين ، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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