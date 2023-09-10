الخصاونة وآل الشيخ يؤكدان عُمق العلاقات بين الأردن والسعودية
التاريخ
9/10/2023 5:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، رئيس مجلس الشورى السُّعودي عبدالله آل الشَّيخ.
وأكد الخصاونة على عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين ، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
MENAFN10092023000208011052ID1107039517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.