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فيديو - هلع في ليبيا من ارتفاع أمواج البحر وإخلاء للفنادق جراء الاعصار دانيال

9/10/2023 5:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعداداً لوصول آثار الإعصار "دانيال" المرتقب، شهدت ليبيا استنفاراً تاماً خلال الساعات الماضية.


فبعد إغلاق 3 موانئ رئيسية في البلاد لمدة 3 أيام، عمدت القوات المسلحة الليبية ولجنة الطوارئ إلى إخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ.
ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن. ونقل نزلاؤه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.
فيما انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية.
كما تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، محدثة "تماساً كهربائياً" في محولات الكهرباء بعدد من الأحياء.
أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة.

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