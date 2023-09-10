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وزير مغربي: عدة قرى ضربها الزلزال اختفت نهائياً

9/10/2023 5:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن عدداً من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائياً.
وأضاف وهبي، أن عدداً من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.
وأشار إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتيلا و2059 إصابة، وفقا للداخلية المغربية.

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