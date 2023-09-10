القوات الأوكرانية تقصف مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه



وأشار إلى أن أحد مراكز الاقتراع تعرض للقصف في الليل، وكان هدف العدو، تخويف الموظفين العاملين في المركز.

وقال بولايف للصحفيين اليوم: "أما بالنسبة للإخلاء، ففي مدينة هينيتشيسك التابعة لمقاطعة خيرسون، يتم الإعلان عدة مرات في اليوم عن خطر هجوم صاروخي ويتم إخلاء (اللجان) من مقرها الرئيسي إلى قبو آخر".



وتحدث بولايف عن تدمير مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه، بعد هجوم بطائرة بدون طيار.



وأضاف: "الليلة الماضية تعرض مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه، لهجوم بطائرات بدون طيار. ونجم عن ذلك تدمير المركز في الساعة 02:05 عندما كان خاليا من الناس. من الواضح أن هدف هذا الهجوم هو ترهيب الناس حتى لا يخرجوا إلى العمل" .



يوم الجمعة الماضي (8 سبتمبر)، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.



وتجري هذه الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، وسيكون اليوم الرئيسي فيها - 10 سبتمبر.



RT