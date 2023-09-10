(MENAFN
) حققت الصين ارتفاعًا في مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر آب، مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من حالة الانكماش المالي. على الرغم من ذلك، يظل الاستهلاك الداخلي ضعيفًا، مما يشكل تحديًا لعملية الانتعاش الاقتصادي.
أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني يوم السبت الموافق 9 أيلول, أن مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يُعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في آب بمعدل 0.1 بالمئة بالمعدل السنوي. وكانت الصين قد شهدت في تموز انكماشًا ماليًا للمرة الأولى منذ عام 2021، حيث تراجعت الأسعار بمعدل 0.3 بالمئة بالمعدل السنوي.
على الرغم من الزيادة في أسعار الاستهلاك في آب، يتوقع العديد من المحللين أن تشهد الأسعار تراجعًا مجددًا في الأشهر القادمة. هذا يأتي في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الصين، بما في ذلك ضعف الاستهلاك الداخلي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية تجاوزت 20 بالمئة في حزيران. هذا الوضع أدى إلى تعليق السلطات الصينية نشر بعض هذه البيانات الاقتصادية الشهرية.
يشكل الانكماش المالي تراجعًا في أسعار المنتجات والخدمات، وهو عكس ظاهرة التضخم. يُذكر أن الصين شهدت في وقت سابق في عام 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي بسبب انهيار أسعار لحوم الخنزير، الغذاء الأكثر استهلاكًا في البلاد. وكان الانكماش المالي السابق للصين يعود إلى عام 2009.
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