(MENAFN
) في إطار قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي، أفادت وكالة رويترز يوم السبت الموافق 9 أيلول, بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لبحث إحياء صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
كانت روسيا قد انسحبت من هذا صفقة في تموز، بعد عام من التوسط من قبل تركيا والأمم المتحدة لتحقيقه. وكانت روسيا تشتكي من وجود عقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة وتعذر وصول الحبوب الأوكرانية بكميات كافية للبلدان المحتاجة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في إحياء صفقة الحبوب قريبًا بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشدد على ضرورة أن تظهر أوكرانيا مرونة في موقفها التفاوضي في محادثات إحياء الصفقة وتصدير المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلاً من أوروبا.
ومع ذلك، عارضت أوكرانيا يوم الجمعة فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء الصفقة. وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية الياباني سيلتقي بنظيره الأوكراني في كييف، مما يظهر تعقيدات المفاوضات المتعلقة باتفاق تصدير الحبوب هذا.
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