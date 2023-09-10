(MENAFN
) على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أعلن قادة عالميون يوم السبت عن اتفاق طموح يهدف إلى إنشاء مشروع "ممر" يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط. هذا الاتفاق، الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "سيغير قواعد اللعبة"، يشمل عدة دول ويضم مشروعات ضخمة تشمل شبكات السكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، بالإضافة إلى خطوط نقل الكهرباء والهيدروجين، وأيضًا كابلات نقل البيانات.
تم التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي في نيودلهي يوم السبت الموافق 9 أيلول, بمشاركة الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وذلك وفقًا لبيان نُشره البيت الأبيض. وقد أثنى الرئيس الأميركي على هذا التوقيع بوصفه "أمرًا مهمًا حقًا" وأشاد باتفاق "تاريخي" خلال مشاركته في ندوة جمعت القادة المعنيين.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتحديد إطار التعاون بينهما في وضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء تربط بين قارة آسيا وأوروبا عبر الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يجمع بين الشرق والغرب.
إن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي بين الدول المشاركة وتعزيز الاتصالات بين مناطق متعددة في العالم، مما يمهد الطريق للتنمية والتقدم في المستقبل.
MENAFN10092023000045015682ID1107039499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.