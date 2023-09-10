(MENAFN
) في العاصمة الهندية نيودلهي، بدأ زعماء أقوى 20 دولة في العالم قمة سنوية تهدف إلى زيادة تمثيل المجموعة ومنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة. وعلى الرغم من هذه الأهداف الإيجابية، إلا أن المجموعة تواجه انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى بلدان الغرب إلى التأكيد على رفضها للتصرفات الروسية، في حين تطالب بلدان أخرى بالتركيز على القضايا الاقتصادية.
رؤساء الدول المشاركة في القمة، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، يلتقون في مركز مؤتمرات جديد يُطلق عليه اسم بهارات ماندابام، حيث بلغت تكلفته 300 مليون دولار ويقع مقابل حصن قديم بني من الأحجار في القرن السادس عشر.
استُخدمت إجراءات أمنية صارمة لضمان سهولة التحركات خلال القمة، حيث تم إغلاق الشركات والمتاجر والمكاتب والمدارس في مدينة دلهي، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وتم تقييد حركة المرور. تم أيضًا هدم العشوائيات وإخلاء الشوارع من القردة والكلاب الضالة.
في كلمته خلال افتتاح القمة، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتحاد الأفريقي، ممثلاً في رئيسه غزالي عثماني، إلى الانضمام كعضو دائم في مجموعة العشرين.
على الرغم من غياب الرؤساء الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين عن القمة، من المتوقع أن يلعب الغرب دورًا هامًا في توجيه مسار القمة وتحديد أجندتها.
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