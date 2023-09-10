(MENAFN
) أفاد الكرملين يوم السبت الموافق 9 أيلول بأنه متقيد بشروطه للرجوع إلى صفقة تصدير الحبوب من خلال البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في شهر تموز.
كما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا ترغب تحديداَ العودة لربط مصرفها الزراعي الحكومي بالنظام المالي العالمي للمدفوعات "سويفت" وليس وحدة خاصة بالمصرف كما اقترحت الأمم المتحدة.
كذلك قام الاتحاد الأوروبي يوم السبت بانتقاد روسيا نتيجة “الاستخفاف” بالانسحاب من صفقة تصدير الحبوب خلال البحر الأسود، مبيناَ أن عرض تصدير مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية كان “محاكاة ساخرة للكرم".
في حين أفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في خطاب في قمة مجموعة العشرين السنوية في نيودلهي، بأن صفقة الحبوب قدمت للدول المعرضة للخطر ما يزيد عن 30 مثلا للكمية التي قدمتها روسيا لأفريقيا.
وصرح ميشيل في خطاب بخصوص صفقة الحبوب وجهها لممثل موسكو في القمة سيرجي لافروف, وزير الخارجية الروسي “يا لها من سخرية… أنتم لم تقبلوا هذا”.
وأضاف “لم تقرروا الانسحاب من اتفاق (تصدير الحبوب عبر) البحر الأسود هذا فحسب، بل في الوقت نفسه تهاجمون البنية التحتية للموانئ".
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