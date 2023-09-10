“مصر الجديدة” تعلن مد فترة تقديم عروض استغلال مجمع مدينة غرناطة - جريدة البورصة
التاريخ
9/10/2023 4:01:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مد العرض الفني والمالي بطرح تأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة إلى يوم الخميس 19 أكتوبر 2023.
وكانت أعلنت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، طرح وتأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة والتي تقدر مساحتها حوالي 11.1 ألف متر مربع.
وأوضحت الشركة أن طرح المجمع بهدف استغلاله في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.
وأضافت أنه سيتم طرحه بداية من يوم الأحد 21 مايو الجاري، على أن يكون يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
وكانت قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خفض قيمة الدفعة الثانية من التوزيع النقدي المقرر صرفه للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، وترحيل صرف المتبقي للدفعة الثالثة.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الدفعة الثانية للكوبون ستصبح بعد التعديل قيمتها 4.1 قرشًا للسهم تصرف في 22 يونيو الجاري، فيما تصبح قيمة الدفعة الثالثة 0.1307 جنيه تصرف في 30 يونيو 2024.
وأرجعت الشركة قرارها إلى توفير السيولة اللازمة للتوسعات على أن يعرض القرار على عمومية الشركة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، توزيع 296.68 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 22 قرشًا للسهم يصرف على 3 دفعات.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2021-2022).
وتقرر صرف 5 قروش دفعة أولى في 16 يناير الماضي، وصرف 10 قروش دفعة ثانية بما لا يجاوز يوم 30 يونيو المقبل، وصرف 7 قروش دفعة ثالثة بما لا يجاوز يوم 30 يونيو 2024.
وتضاعفت أرباح شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير” المعدلة 2.54 مرة خلال العام المالي 2021-2022، لتصل 638.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 180.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي لتصل إلى 1.81 مليار جنيه جنيه، مقابل إيرادات 641.5 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.
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