وكانت أعلنت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، طرح وتأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة والتي تقدر مساحتها حوالي 11.1 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة أن طرح المجمع بهدف استغلاله في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.

وأضافت أنه سيتم طرحه بداية من يوم الأحد 21 مايو الجاري، على أن يكون يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض.

وكانت قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خفض قيمة الدفعة الثانية من التوزيع النقدي المقرر صرفه للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، وترحيل صرف المتبقي للدفعة الثالثة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الدفعة الثانية للكوبون ستصبح بعد التعديل قيمتها 4.1 قرشًا للسهم تصرف في 22 يونيو الجاري، فيما تصبح قيمة الدفعة الثالثة 0.1307 جنيه تصرف في 30 يونيو 2024.

وأرجعت الشركة قرارها إلى توفير السيولة اللازمة للتوسعات على أن يعرض القرار على عمومية الشركة.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، توزيع 296.68 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 22 قرشًا للسهم يصرف على 3 دفعات.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2021-2022).

وتقرر صرف 5 قروش دفعة أولى في 16 يناير الماضي، وصرف 10 قروش دفعة ثانية بما لا يجاوز يوم 30 يونيو المقبل، وصرف 7 قروش دفعة ثالثة بما لا يجاوز يوم 30 يونيو 2024.

وتضاعفت أرباح شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير” المعدلة 2.54 مرة خلال العام المالي 2021-2022، لتصل 638.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 180.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي لتصل إلى 1.81 مليار جنيه جنيه، مقابل إيرادات 641.5 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.