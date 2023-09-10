حكومات مجموعة العشرين تبدأ أعمالها في الهند

(MENAFN
) بدأت يوم السبت الموافق 9 أيلول، أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (جي 20)، في العاصمة الهندية نيودلهي، من أجل التناقش حول أهم الأمور العالمية وتسريع التقدم الجماعي تجاه التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والوصول الى توازن نمو الاقتصاد الدولي.
كما قامت الهند بإختيار شعار قمة هذا العام القائم على زهرة اللوتس، تحت عنوان "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد"، اذ تعتبر الهند أن الشعار والموضوع يقومان بنقل رسالة قوية، وهي "السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم".
كذلك تنضم دولة الإمارات في القمة كضيف شرف عبر مباحثات ولقاءات مع الشركاء الدوليين للتناقش عبرها لمتابعة تقوية التعاون في مجموعة قضايا تضمن دفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وقضايا أخرى محل الاهتمام المشترك، تبعاَ لبيان وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
في حين تقوم الهند بالتركيز على أجندة قمة العشرين لسنة 2023على القضايا والملفات الأكثر إصراراَ حالياَ، والتي تضمن الصعوبات الدولية الكبيرة، والاستقرار والسلام، والتنمية الخضراء، والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع النمو في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، والحد من الفقر، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.
MENAFN10092023000045015682ID1107039442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.