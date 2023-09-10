المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات الصحفيين والإعلاميين

المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات الصحفيين والإعلاميين
التاريخ
9/10/2023 3:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية، وتدعو الهيئة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودة التعليمات، خلال أسبوعين من تاريخ النشر الموافق (10/9/2023)، وذلك عبر البريد الإلكتروني المبين أدناه: [email protected] .
للاطلاع على المسودة: أنقر هنا
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