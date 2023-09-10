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المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات الصحفيين والإعلاميين

9/10/2023 3:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية، وتدعو الهيئة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودة التعليمات، خلال أسبوعين من تاريخ النشر الموافق (10/9/2023)، وذلك عبر البريد الإلكتروني المبين أدناه: [email protected] .
للاطلاع على المسودة: أنقر هنا

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