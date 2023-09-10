Sunday, 10 September 2023 10:57 GMT

مديرة الخطوط في الخط الحديدي: الكشف على خط سير القطار قبل انطلاقه يومياً

9/10/2023 3:07:32 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكدت مديرة مديرية الخطوط في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني المهندسة رشا قدورة أنه لا يبدأ القطار رحلته إلا بعد الكشف على الخط قبل الرحلة وبعد الرحلة .
وأضافت قدورة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الرحلات الكشفية لطريق القطار قبل الرحلة تكون عبر مركبة مصنوعة بالمؤسسة.
ونوهت أن هدف الرحلات الكشفية فحص الطريق ومن ثم إرسال برقية بعدم وجود أي عوائق ومن ثم انطلاق القطار.
وأشارت أنه إذا وجد أي عائق على طريق القطار يتم التعاون مع مديرية الأمن العام قبل انطلاق الرحلة صباحا لإزالة العوائق وتيسير الطريق .

MENAFN10092023000208011052ID1107039432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث