المستقلة للانتخاب تنشر مسودة تعليمات المراقبين المحليين
التاريخ
9/10/2023 3:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج التشاركية والشفافية مع شركاء العملية الانتخابية، وتدعو الهيئة مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودة التعليمات الخاصة بالمراقبين المحليين، خلال أسبوعين من تاريخ النشر، وذلك عبر البريد الالكتروني المبين أدناه: [email protected] .
للاطلاع على المسودة: أنقر هنا
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