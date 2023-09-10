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ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات

9/10/2023 3:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت فرق الرقابة المرورية، حافلة نقل طلاب تتبع لمدرسة خاصة منتهية الترخيص منذ 5 سنوات.
وقال ضابط غرفة إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام اليوم الأحد، انه تم توجيه عدة رسائل توعوية للمدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعت للمحافظة على سلامة السائقين والركاب والتأكد من ترخيص المركبات وجاهزيتها الفنية.
بدوره قال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن فرق الرقابة ضبطت سائقين اثنين غير مرخصين قانونيا أحدهما على الطريق التنموي والآخر على طريق المفرق، حيث تم حجز المركبات وتحويل السائقين الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

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