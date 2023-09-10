ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات
التاريخ
9/10/2023 3:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضبطت فرق الرقابة المرورية، حافلة نقل طلاب تتبع لمدرسة خاصة منتهية الترخيص منذ 5 سنوات.
وقال ضابط غرفة إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام اليوم الأحد، انه تم توجيه عدة رسائل توعوية للمدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعت للمحافظة على سلامة السائقين والركاب والتأكد من ترخيص المركبات وجاهزيتها الفنية.
بدوره قال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن فرق الرقابة ضبطت سائقين اثنين غير مرخصين قانونيا أحدهما على الطريق التنموي والآخر على طريق المفرق، حيث تم حجز المركبات وتحويل السائقين الى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.
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