

وقال عضيبات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد إن القطار يتيح عدة رحلات سياحية منها الرحلات العائلية التي تنطلق كل جمعة وسبت من الساعة الـ 9 صباحاً ولغاية الـ 4 مساءً من المحطة في عمان إلى الجيزة ومن ثم العودة إلى محطة عمان .



وأضاف أن الرحلات المدرسية والجامعية تنطلق خلال أيام الأسبوع.



وأشار أنه تم وضع ألعاب ومراكز ترفية للصغار والكبار بالإضافة إلى عروض مسرحية للأطفال في محطة الجيزة.



علما أن انطلاق موسم الرحلات بقطار الحجاز بدأ في 26 من الشهر الماضي .