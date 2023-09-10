هل تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد لاصابة جراء الزلزال الذي ضرب بلاده ؟
التاريخ
9/10/2023 3:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساءل العديد من معجبي الفنان المغربي سعد لمجرد عن حالته الصحية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأسفر عن وفاة الآلاف.
في أول تعليق لسعد لمجرد على هذه الحادثة المأساوية، قام الفنان بمشاركة صور عبر خاصية الستوري في حسابه الشخصي على منصة إنستغرام للتعبير عن حزنه وتضامنه مع ضحايا الزلزال، قائلاً: "اللهم الطف بنا لطفًا يليق بكرمك."
بهذا النشر، طمأن سعد لمجرد جمهوره ومعجبيه بأنه بخير ولم يتعرض لأي إصابات جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر السبت.
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