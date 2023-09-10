Sunday, 10 September 2023 10:56 GMT

هل تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد لاصابة جراء الزلزال الذي ضرب بلاده ؟

9/10/2023 3:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساءل العديد من معجبي الفنان المغربي سعد لمجرد عن حالته الصحية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأسفر عن وفاة الآلاف.


في أول تعليق لسعد لمجرد على هذه الحادثة المأساوية، قام الفنان بمشاركة صور عبر خاصية الستوري في حسابه الشخصي على منصة إنستغرام للتعبير عن حزنه وتضامنه مع ضحايا الزلزال، قائلاً: "اللهم الطف بنا لطفًا يليق بكرمك."


بهذا النشر، طمأن سعد لمجرد جمهوره ومعجبيه بأنه بخير ولم يتعرض لأي إصابات جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر السبت.









MENAFN10092023000208011052ID1107039427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث