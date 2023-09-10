

في أول تعليق لسعد لمجرد على هذه الحادثة المأساوية، قام الفنان بمشاركة صور عبر خاصية الستوري في حسابه الشخصي على منصة إنستغرام للتعبير عن حزنه وتضامنه مع ضحايا الزلزال، قائلاً: "اللهم الطف بنا لطفًا يليق بكرمك."



بهذا النشر، طمأن سعد لمجرد جمهوره ومعجبيه بأنه بخير ولم يتعرض لأي إصابات جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر السبت.

















