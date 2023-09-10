Sunday, 10 September 2023 10:56 GMT

نسبة النجاح في الشامل 67.7%

9/10/2023 3:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023 بلغت 67.7%
وأضاف العجلوني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، لإعلان النتائج أنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان 6724، تقدم منهم 6722 طالب وطالبة


الرابط


MENAFN10092023000208011052ID1107039426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث