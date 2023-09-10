نسبة النجاح في الشامل 67.7%
التاريخ
9/10/2023 3:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -
قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023 بلغت 67.7%
وأضاف العجلوني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، لإعلان النتائج أنه بلغ عدد المتقدمين للامتحان 6724، تقدم منهم 6722 طالب وطالبة
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