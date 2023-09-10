Sunday, 10 September 2023 10:56 GMT

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت فوريك شرق نابلس

9/10/2023 3:07:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة فجرا، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: حامد محمد حنني الشولي، جمال حسام أبو حيط، علي فؤاد الحج محمد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.

MENAFN10092023000205011050ID1107039425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث