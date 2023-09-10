الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت فوريك شرق نابلس
التاريخ
9/10/2023 3:07:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة فجرا، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: حامد محمد حنني الشولي، جمال حسام أبو حيط، علي فؤاد الحج محمد، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها.
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