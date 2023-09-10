في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في التجارة الدولية والابتكار، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مع مكتب أبوظبي للصادرات، وثيقة تأمين لدعم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في أنغولا، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم التقدم التكنولوجي وتعزيز نمو الأعمال العالمية.

ويهدف التعاون، الذي يعكس الأهداف المشتركة للطرفين، إلى توفير التمويل للمشاريع التي تتولاها الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مثل شركة بريسايت «Presight»، التي حصلت على تمويل من مكتب أبوظبي للصادرات مدعوماً بتأمين من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، من أجل تنفيذ مشروع لتعزيز قطاع التكنولوجيا في أنغولا.

ووقّعت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وثيقة التأمين التي تهدف إلى توفير الدعم اللازم من أجل تنفيذ النظام الأساسي للمشروع والبنية التحتية المرتبطة به. كذلك يؤكد هذا التعاون التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال تصدير الخدمات المتخصصة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني للإمارات.

وقالت رجاء المزروعي: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية، ويأتي هذا التعاون بهدف دعم رواد الصناعة في الإمارات ليعزز رؤيتنا المشتركة للمستقبل ويسهم في تمكين الشركات، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتحسين موقعها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات، والثقة العالمية في الاقتصاد الحيوي والفعال لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات».



وقال محمد سيف السويدي: «إن توقيع هذه الوثيقة يسلط الضوء على التزام مكتب أبوظبي للصادرات الراسخ بدفع التقدم التكنولوجي في أنغولا مع دعم شركاتنا الوطنية. كما يمكّن هذا التعاون شركات مثل «بريسايت» من التوسّع عالمياً، ويدعم مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال».

تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قد وسّعت أعمالها في القارة الأفريقية، مؤخراً، من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع بنوك وشركات تأمين في إثيوبيا، حيث تهدف هذه المذكرات إلى فتح آفاق الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز اعتماد حلول التأمين المبتكرة، وتمكين الشركات الإماراتية لتعزيز مكانتها في طليعة نمو السوق العالمية. كذلك تؤكد هذه الشراكات تركيز الاتحاد لائتمان الصادرات على رعاية التحالفات الاقتصادية ودعم قطاع التجارة والصادرات، وتحفيز التوسع التجاري المستدام في جميع أنحاء أفريقيا.