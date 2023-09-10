4.739 مليار دينار صادرات صناعة عمان

وحسب معطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 9.4 بالمئة للصناعات التعدينية و15.6 بالمئة للخشبية والأثاث.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة ما قيمته 2.792 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 783 مليون دينار مقابل 656 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتصل إلى 551 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية، إلى 550 دينارا، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي إلى 908 ملايين دينار مقابل 981 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.010 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.406 مليار دينار، والدول الإفريقية 40 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية نحو 828 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 77 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 187 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 102 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 89 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.470 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 902 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 659 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 508 ملايين دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 411 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 320 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 201 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 159 مليون دينار، والإنشائية 99 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 11 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.