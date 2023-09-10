الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.