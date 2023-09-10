Sunday, 10 September 2023 10:55 GMT

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

9/10/2023 2:12:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

MENAFN10092023000205011050ID1107039374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث