الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
التاريخ
9/10/2023 2:12:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الاثنين يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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