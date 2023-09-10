الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة
التاريخ
9/10/2023 2:12:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- استهدفت ابراج المراقبة "الاسرائيلية" المتمركزة على حدود قطاع غزة، صباح اليوم الأحد 10/9/2023م ، أراضي المزارعين
وسط وجنوب قطاع غزة.
وحسب شهود عيان، فإن ابراج المراقبة على الحدود أطلقت النار صوب اراضي المزارعين شرق دير البلح جنوب مكب النفايات وسط قطاع غزة.
كما اطلقت النار
تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة
، دون أن يبلغ عن وقوع عن إصابات ، الأمر الذي أجبر
المزارعين ورعاة الاغنام على الانسحاب من أراضيهم
يشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف المناطق الحدودية في قطاع غزة بشكل يومي .
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