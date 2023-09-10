الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة

وحسب شهود عيان، فإن ابراج المراقبة على الحدود أطلقت النار صوب اراضي المزارعين شرق دير البلح جنوب مكب النفايات وسط قطاع غزة.

كما اطلقت النار

تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

، دون أن يبلغ عن وقوع عن إصابات ، الأمر الذي أجبر

المزارعين ورعاة الاغنام على الانسحاب من أراضيهم

يشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف المناطق الحدودية في قطاع غزة بشكل يومي .