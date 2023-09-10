فيسبوك يحذف صفحة الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال

وتطرق برنامج المسحال، الذي حمل عنوان "الفضاء المغلق"، إلى ممارسات مواقع التواصل مثل فيسبوك، للحد من انتشار المحتوى العربي، خاصة في القضايا الهامة، مثل المسائل المتعلقة بالاحتلال وفلسطين، ومنع وصولها إلى أكبر عدد من المشتركين.

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