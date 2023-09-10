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فيسبوك يحذف صفحة الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال

9/10/2023 2:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-حذفت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال، بعد يوم واحد من بث حلقة جديدة من برنامجه "ما خفي أعظم"، الذي كشف فيه التضييق الذي تمارسه مواقع التواصل على المحتوى العربي.

وتطرق برنامج المسحال، الذي حمل عنوان "الفضاء المغلق"، إلى ممارسات مواقع التواصل مثل فيسبوك، للحد من انتشار المحتوى العربي، خاصة في القضايا الهامة، مثل المسائل المتعلقة بالاحتلال وفلسطين، ومنع وصولها إلى أكبر عدد من المشتركين.

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