فيسبوك يحذف صفحة الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال

فيسبوك يحذف صفحة الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال
التاريخ
9/10/2023 2:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-حذفت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال، بعد يوم واحد من بث حلقة جديدة من برنامجه "ما خفي أعظم"، الذي كشف فيه التضييق الذي تمارسه مواقع التواصل على المحتوى العربي.
وتطرق برنامج المسحال، الذي حمل عنوان "الفضاء المغلق"، إلى ممارسات مواقع التواصل مثل فيسبوك، للحد من انتشار المحتوى العربي، خاصة في القضايا الهامة، مثل المسائل المتعلقة بالاحتلال وفلسطين، ومنع وصولها إلى أكبر عدد من المشتركين.
MENAFN10092023000205011050ID1107039372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.