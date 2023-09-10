هام للأطفال وكبار السن .. ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟



وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة ‫للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوازن الناتج عن الشيخوخة.



‫وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها ‫كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.



‫‫اعراض ارتجاج المخ



‫وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:



الصداع الشديد.

الغثيان.

الدوار.



القيء.

التشوش الذهني.

فقدان الوعي.



التشنجات.

اضطرابات الرؤية أو ‫الكلام أو الشم.



‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.

الجزيرة