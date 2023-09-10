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هام للأطفال وكبار السن .. ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟

9/10/2023 2:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الأطفال ‫الصغار كثيرا ما يسقطون على رؤوسهم أثناء اللعب، مما يعرضهم لخطر ‫الإصابة بارتجاج المخ، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الشلل، أو ‫الموت.


وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة ‫للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوازن الناتج عن الشيخوخة.


‫وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها ‫كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.


‫‫اعراض ارتجاج المخ


‫وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:


الصداع الشديد.
الغثيان.
الدوار.


القيء.
التشوش الذهني.
فقدان الوعي.


التشنجات.
اضطرابات الرؤية أو ‫الكلام أو الشم.


‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.

الجزيرة


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