هام للأطفال وكبار السن .. ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟

هام للأطفال وكبار السن .. ما أعراض ارتجاج المخ؟
التاريخ
9/10/2023 2:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الأطفال الصغار كثيرا ما يسقطون على رؤوسهم أثناء اللعب، مما يعرضهم لخطر الإصابة بارتجاج المخ، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الشلل، أو الموت.
وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوازن الناتج عن الشيخوخة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.
اعراض ارتجاج المخ
وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:
الصداع الشديد.
الغثيان.
الدوار.
القيء.
التشوش الذهني.
فقدان الوعي.
التشنجات.
اضطرابات الرؤية أو الكلام أو الشم.
ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
الجزيرة
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