

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة الدكتور دوك إم جياو، وسيتم تقديمه في المؤتمر العلمي لارتفاع ضغط الدم التابع لجمعية القلب الأميركية، المنعقد في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2023 في بوسطن، وفقا لبيان منشور على موقع الجمعية.



وشملت الدراسة تحليل بيانات طويلة الأمد أجريت على أكثر من 11 ألف بالغ، من 4 مجتمعات مختلفة في الولايات المتحدة.



وعادة ما يتم قياس ضغط الدم أثناء جلوس الشخص في وضع مستقيم، الذي يسجل قراءات مرتفعة فيعني هذا أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، وهو معرض أكثر لخطر النوبات القلبية والوفاة المبكرة.



استلقاء الشخص على ظهره

الجديد في الدراسة أنها شملت قياس ضغط الدم أثناء استلقاء الشخص على ظهره. في بعض الحالات يكون لدى الشخص قراءات ضغط دم مرتفعة أثناء الاستلقاء على الظهر، ولكن طبيعية أثناء الجلوس قائما.



اللافت أن الباحثين وجدوا أنه كان لدى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الاستلقاء، ولكن ليس أثناء الجلوس في وضع مستقيم، مخاطر مرتفعة مماثلة للإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتة الدماغية، أو قصور القلب، أو الوفاة المبكرة، مثل البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في وضعية الجلوس المستقيم، وأثناء الاستلقاء.



ولم تختلف زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، أو السكتة الدماغية، أو قصور القلب، أو الوفاة المبكرة باختلاف نوع دواء ضغط الدم المستخدم بين المشاركين.



وينظم الجهاز العصبي اللاإرادي ضغط الدم في مواضع الجسم المختلفة؛ ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الجاذبية قد تتسبب في تجمع الدم عند الجلوس أو الوقوف، ويكون الجسم أحيانًا غير قادر على تنظيم ضغط الدم بشكل صحيح أثناء وضعيات الاستلقاء والجلوس والوقوف.



وقال جياو، "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معروفة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، قد يستفيدون من فحص ضغط الدم لديهم أثناء الاستلقاء على ظهورهم".



وأضاف "أن الجهود المبذولة لإدارة ضغط الدم أثناء الحياة اليومية، قد تساعد في خفض ضغط الدم أثناء النوم. يجب أن تقارن الأبحاث المستقبلية قياسات ضغط الدم أثناء الاستلقاء في العيادة مع القياسات الليلية".

الجزيرة