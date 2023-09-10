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خط الحجازي: نسعى لتوسيع وجهات الرحلات خلال الـ 3 سنوات القادمة

9/10/2023 2:12:14 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور المهندس زاهي احمد خليل إن الخط الحجازي الأردني يبلغ طوله 452 كيلو متر من الحدود الشمالية إلى الحدود الجنوبية من طول خط الحجاز كامل بطول 1302 كيلو متر من دمشق إلى المدينة المنورة .
وأضاف خليل عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الإدارة المدنية الأردنية لخط الحجاز بدأت عام 1952 وحينها تم تأسيس مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني والتي استمرت 71 عاما لغاية الآن .
ونوه أن خط الحجاز بالأردن يمتلك 13 قاطرة 8 منها بخارية والتي تعتبر نادرة ويوجد منها في العالم 40 قاطرة أي توجد في الأردن نسبة الخمس من بين دول العالم بالإضافة إلى 5 قاطرات تعمل بالديزل .
وأشار أن عدد من القاطرات تم إجراء لها الصيانة بالكامل من قبل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.
ولفت أن خط سير الرحلات يكون من المحطة مروراً بالمناطق السكنية إلى الجيزة مؤكداً أن المؤسسة تسعى لتوسيع وجهات الرحلات متجهين إلى الجنوب .
وتابع" المؤسسة تعمل على إجراء صيانة لخطوط الجنوب والتي تهدف عدة مناطق بالجنوب والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات كحد أقصى".
وأكد أن بعض المحطات تجهزت لاستقبال الزوار منها الخربة السمرا والجسور السبعة .

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