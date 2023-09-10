تعد مجموعة الشتاء الجديدة جزءا من خط التجهيزات والأزياء العسكرية والخاصة التي طورتها شركة Triada-TKO بمساعدة المتخصصين في وزارة الدفاع.

وتتضمن مجموعة الأزياء الشتوية المنتجات التالية:



∙ الملابس الداخلية الصوفية،

∙ بدلة لجميع المواسم،

∙ سترة صوفية،

∙ بدلة عازلة،

∙ قبعة لجميع المواسم،

∙ وشاح شتوي.



يذكر أن استخدام نظام الطبقات في مجموعة ميدانية من الزي الشتوي يسمح بالحفاظ على درجة حرارة مريحة للجندي في مختلف ظروف الطقس وبمستويات مختلفة من النشاط.



أما الجيل الجديد من الزي الميداني VKPO 3.0 فإنه مصنوع من مواد ذات خصائص محسنة، ولها درجة عالية من الإخفاء والتمويه والراحة.

RT