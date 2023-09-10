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سائق قطار بالخط الحجازي: نحافظ على سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات

9/10/2023 2:12:13 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال سائق قطار في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني غسان البحر إن قطارات خط الحجازي تضمن سلامة الراكب والقطار خلال الرحلات والتي تهدف للسياحة .
وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أنه لا يمكن سياقة القطار إلا بعد 12 سنة من الخدمة بالمؤسسة .
وأشار أن أقصى سرعة للقطار تصل إلى 40 كم/ساعة مشيراً انه عند المناطق السكنية يتم تخفيف السرعة إلى 25 كم/ساعة حفاظاً على السلامة العامة .
ودعا أصحاب المركبات الصغيرة إلى مراعاة خط سير القطار وتوخي الحذر عند مروره .
علماً أن السائق حاصل على المرتبة الأولى بجائزة الملكة عبدالله الثاني للتميز وبخبرة 25 عاما بقيادة القطارات .

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