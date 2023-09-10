عمرو دياب يحيي حفلاً جماهيرياً في اتحاد أرينا

عمرو دياب يحيي حفلاً جماهيرياً في اتحاد أرينا
التاريخ
9/10/2023 2:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- على مسرح "اتحاد أرينا" في مدينة أبوظبي، أحيا الفنان عمرو دياب، أمس السبت، حفلاً غنائياً جماهيرياً.
وافتتح عمرو دياب حفله بأغنية "خلينا ننبسط"، الذي تفاعل معها الحضور.
وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، منها تملي معاك، كان طيب، العالم الله، برج الحوت، راجع، ليلي نهاري، قمرين، هتدلع، أنت الحظ.
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