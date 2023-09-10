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عمرو دياب يحيي حفلاً جماهيرياً في اتحاد أرينا

9/10/2023 2:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- على مسرح "اتحاد أرينا" في مدينة أبوظبي، أحيا الفنان عمرو دياب، أمس السبت، حفلاً غنائياً جماهيرياً.
وافتتح عمرو دياب حفله بأغنية "خلينا ننبسط"، الذي تفاعل معها الحضور.
وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، منها تملي معاك، كان طيب، العالم الله، برج الحوت، راجع، ليلي نهاري، قمرين، هتدلع، أنت الحظ.

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