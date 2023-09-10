

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.



وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فوق جمیع المباني العمومیة.



بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد هو أقوى زلزال يضرب المغرب منذ قرن.

