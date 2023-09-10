إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع مساجد المغرب
التاريخ
9/10/2023 1:05:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الزلزال، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بجميع مساجد المغرب.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.
وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فوق جمیع المباني العمومیة.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد هو أقوى زلزال يضرب المغرب منذ قرن.
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