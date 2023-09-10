حظر تجول وإغلاق موانئ تأهباً لإعصار متوقع في ليبيا



وقالت وزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في بيان إن حظر التجول بدأ الساعة الثامنة مساء أمس السبت إلى يوم الاثنين، وطالبت بإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان.



وطلبت الوزارة من المواطنين الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة".



وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في الشرق السبت إن القيادة العامة للجيش أعلنت رفع درجة استعداد وجاهزية قواتها لمواجهة العواصف والأمطار المتوقعة، في حين وجه الدبيبة في الغرب بتشكيل فرق طوارئ.



وذكر المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري في تسجيل صوتي أنه "بناء على التعليمات المشددة، وجه القائد العام خليفة حفتر لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة".



وأشار المسماري إلى أن حفتر وجه أيضا "باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لهذه التقلبات المناخية المرتقبة".

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