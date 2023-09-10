بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة دانيال



وحاصرت السيول المصاحبة للعاصفة عدة قرى في اليونان، وأدت إلى مقتل 11 شخصا وفقدان آخرين، بينما تعمل السلطات على إجلاء الآلاف.



ووصف الخبراء العاصفة "دانيال" بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، وضربت العاصفة تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا.



واتجهت العاصفة إلى ليبيا، وأجبرت السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.



وليل السبت، توقعت هيئة الأرصاد في مصر أن تصل "بقايا العاصفة" إلى السواحل المصرية، لتضرب أقصى غرب الساحل الشمالي، الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر:



بعد أن غادرت العاصفة "دانيال" اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول، كما يتوقع نشاط في سرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.



بدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.



لكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية، لتوقع مسار العاصفة بدقة.



تختلف النماذج فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض، هل في اتجاه بنغازي أو إجدابيا أو سرت، لكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ويبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.



من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة "دانيال" إلى السواحل المصرية (أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار.

سكاي نيوز