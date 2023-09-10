استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل
التاريخ
9/10/2023 1:05:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال عند مدخل مخيم العروب، ما تسبب بإصابة الطفل الراعي بالرصاص الحي في الظهر، ونقل من قبل طواقم الإسعاف إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.
وفا
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