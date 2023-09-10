استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل



وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال عند مدخل مخيم العروب، ما تسبب بإصابة الطفل الراعي بالرصاص الحي في الظهر، ونقل من قبل طواقم الإسعاف إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة.

وفا