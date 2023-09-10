السودان والاتحاد الإفريقي.. هل يتجهان للقطيعة؟

اتسعت الهوة بين السودان والاتحاد الإفريقي، على خلفية لقاء جمع رئيس الاتحاد الإفريقي بوفد من قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش النظامي منذ منتصف أبريل الماضي، الأمر الذي عدّته الحكومة السودانية مخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، في وقت طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاتحاد الإفريقي بتصحيح موقفه ومواقف منسوبيه تجاه بلاده.

ميدانياً، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين، وبحسب شهود من هناك تحدثوا لـ((البيان)) فإن قوات الدعم السريع شنت هجوماً مباغتاً على ثلاثة محاور بالمدينة، كما دارت اشتباكات في محيط الأحياء الشمالية للمدينة وبالقرب من معسكر زمزم للنازحين.

وشهدت مناطق متفرقة بمدن العاصمة الخرطوم معارك ضارية، إذ تصدى الجيش لهجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم، فيما تبادل الطرفان القصف المدفعي بأحياء مدينة أم درمان القديمة، كما نفذت مسيرات تابعة للجيش ضربات على مواقع تتمركز فيها قوات الدعم السريع.

غارات جوية

ونفذ الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على تجمعات لقوات الدعم السريع بمزارع الحلفايا بالخرطوم بحري وهي مناطق محاذية للنيل من الناحية الشرقية، وغالباً ما تتخذها قوات الدعم السريع منصات لقصف منطقة وادي سيدنا العسكرية في غربي النيل، فيما ذكر شهود عيان أن أرتالاً من المركبات العسكرية تابعة لقوات الدعم السريع عبرت كوبري المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرقي النيل، بجانب تجمعات أخرى له في مناطق شمالي الخرطوم بحري.

في السياق، واصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان تفقده الوحدات العسكرية بالولايات، ووصل أمس، إلى ولاية النيل الأزرق، وأكد في مخاطبته جنود وضباط منطقة النيل الأزرق العسكرية بمدينة الدمازين، أنهم لا يرفضون السلام.

تلويح للاتحاد

ولوح البرهان بالاستغناء عن مساعدة الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة السودانية، وقال: ((رسالتنا للاتحاد الإفريقي، إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم)) وطالب البرهان الاتحاد الإفريقي بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه، وشدد أنه ليس مسموحاً للاتحاد الإفريقي بالتدخل في شأن السودان الداخلي بشكل غير مقبول.

كما أكد عدم الحاجة لمنظمة إيغاد ((في حال انحرفت عن مسارها))، وقال إن السودانيين قادرون على حل مشكلاتهم من دون الحاجة لأحد، وأضاف: ((بعض منظماتنا الإقليمية لم تتمكن من النظر للأزمة بشكل صحيح)).

وشهدت الفترة الماضية حرب بيانات بين الاتحاد الإفريقي ووزارة الخارجية السودانية وذلك عقب لقاء جمع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بوفد من قوات الدعم السريع، الأمر الذي استنكرته الخارجية السودانية، وعدته سابقة خطرة في عمل الاتحاد الإفريقي ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، وكل المنظمات الدولية، باحتسابها تجمعاً لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات المتمردة والميليشيات الإرهابية الإجرامية حد وصف الخارجية السودانية وفق بيانها.

بالمقابل،رد الناطق الرسمي باسم مفوض الاتحاد الإفريقي محمد حسن ود لبات على بيان الخارجية السودانية ووصفه بعبارات غير لائقة. وفي ظل تلك التراشقات الإعلامية يحذر مراقبون من قطيعة بين السودان والمنظمة القارية المؤثرة، ما يعرقل جهود وقف الحرب وإنهاء الأزمة السودانية.