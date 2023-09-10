المملكة تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة



وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ونوهت أن الأجواء في خليج العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.

