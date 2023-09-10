Sunday, 10 September 2023 09:01 GMT

إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم

9/10/2023 12:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات أن نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023 ستعلن اليوم الأحد القادم الموافق 10 أيلول ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج، والذي يعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا.


MENAFN10092023000208011052ID1107038982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث