إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم

إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم
التاريخ
9/10/2023 12:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات أن نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023 ستعلن اليوم الأحد القادم الموافق 10 أيلول ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج، والذي يعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا.
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