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التموين تبدأ اليوم طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

9/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ وزارة التموي والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية
اليوم الأحد طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.



وسيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما سيتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.



وكان اللواء على أشرف عبد المجيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،
قد اكد لـ"اليوم السابع " أنه سيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة، لافتا إلى الشركة ستنتج أكثر من 25 طن منتجات حلوى المولد قابلة للزيادة ويتم طرحها بمنافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم من أجل توفير المنتجات للمواطنين.







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