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وزارة العمل تؤكد تراجع معدلات البطالة إلى 7%.. اعرف التفاصيل

9/9/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Youm7) قال عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة العمل ، إن من مبادئ الجمهورية الجديدة التى يُرسى قواعدها الرئيس السيسي، مواجهة البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014 إلى 7% الآن، ليس فقط بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وتأهليهم لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولى، بل أيضا بالحفاظ على العِمالة الحالية.



وأشار خضر، إلى الدور الذى تلعبه وزارة العمل من مشاريع وخطط لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، من أجل بيئة عمل لائقة وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك ملياران و191 مليون جنيه من صندوق أعانات الطوارئ للعمال، دعماً لـ 423 ألفاً و523 عاملاً في 3970 منشأة تعرضت لتحديات بسبب "كورونا"، في الوقت الذي فُقّد فيه الملايين من عمال العالم وظائفهم بحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية.



وأكد أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% في الربع الثانى من عام 2023، بانخفاض 0.1 % عن الربع السابق، والذى كان 13% عام 2014، يؤكد نجاح آليات "الجمهورية الجديدة" التى يُرسي قواعدها الرئيس السيسي، بمشروعات عملاقة ،وتوجيهاته للجهات والوزارات المعنية، باستراتيجيات للتدريب المهني والتشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل.



وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل، أن الوزارة تولى اهتمام بملف التدريب المهني للشباب وتتواصل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة، وبالحفاظ على العمالة الحالية، بتعزيز علاقات العمل والمفاوضات الجماعية فى مواقع الإنتاج، ودعم العمال الذين تتعثر شركاتهم بعض الوقت بسبب التحديات العالمية، ناهيك عن رعاية وحماية عمالنا في الخارج، وفتح أبواب عمل جديدة للشباب هناك، عن طريق مكاتبها العمالية المنتشرة في 9 بلدان أوروبية وعربية، بتوجيهات ومتابعة يومية من وزير العمل حسن شحاتة.











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