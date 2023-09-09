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تقارير إعلامية: إغلاق موانئ نفطية فى ليبيا تحسبا لإعصار متوقع

9/9/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وسائل إعلام عالمية، مساء السبت، نقلا عن مصدرين، أنه سيجري إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا، تحسبا لإعصار متوقع.

وقال مهندسان بقطاع النفط، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا ستغلق وهي:

ويبدأ الإغلاق اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب الإعصار المتوقع.

وكانت السلطات الليبية أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة "دانيال"، التي يمكن أن تتحول إلى إعصار.

ومنحت السلطات عطلة طارئة الأحد والاثنين، تحسبا من التقلبات الجوية، وبناء على ذلك ستغلق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.



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