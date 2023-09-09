تقارير إعلامية: إغلاق موانئ نفطية فى ليبيا تحسبا لإعصار متوقع
التاريخ
9/9/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وسائل إعلام عالمية، مساء السبت، نقلا عن مصدرين، أنه سيجري إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا، تحسبا لإعصار متوقع.
وقال مهندسان بقطاع النفط، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا ستغلق وهي:
ويبدأ الإغلاق اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب الإعصار المتوقع.
وكانت السلطات الليبية أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة "دانيال"، التي يمكن أن تتحول إلى إعصار.
ومنحت السلطات عطلة طارئة الأحد والاثنين، تحسبا من التقلبات الجوية، وبناء على ذلك ستغلق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.
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