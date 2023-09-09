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وزير العدل المغربي: عدة قرى ضربها الزلزال اختفت نهائيا

9/9/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، السبت، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

وأضاف وزير العدل المغربي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المغربي، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.

وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتلى و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقا للداخلية المغربية.

وفي سياق متصل، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهات باتخاذ إجراءات عاجلة، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الزلزال، بينها إعلان الحداد الوطني لمدة 3 ايام، وتشكيل لجنة وزارية لتقديم المساعدة في إعادة بناء المنازل المدمرة


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