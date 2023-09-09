وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، فاديم كوليت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن" طيران ما يسمى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة فى سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادى التصادم وينتهك المجال الجوى السورى".

وأضاف: "إنه تم تسجيل 11 حالة خرق لبروتوكولات تفادى التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي"، مبينا أنه فى سماء مدينة التنف، التى تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 11 انتهاكا للمجال الجوى السورى من قبل 4 مقاتلات "إف-35" و مقاتلتى "إف-16" و4 مقاتلات "تايفون"، و مسيرتين من طراز MQ-1C.

وشدد على أن التحالف يواصل من خلال هذه التصرفات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدى إلى تدهور الوضع فى المجال الجوى السورى.