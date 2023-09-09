المصالحة الروسى: التحالف الدولى يخرق بروتوكولات تفادى التصادم 11 مرة فى سوريا
التاريخ
9/9/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادى التصادم 11 مرة فى سوريا خلال اليوم الأخير.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، فاديم كوليت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن" طيران ما يسمى التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة فى سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادى التصادم وينتهك المجال الجوى السورى".
وأضاف: "إنه تم تسجيل 11 حالة خرق لبروتوكولات تفادى التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي"، مبينا أنه فى سماء مدينة التنف، التى تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 11 انتهاكا للمجال الجوى السورى من قبل 4 مقاتلات "إف-35" و مقاتلتى "إف-16" و4 مقاتلات "تايفون"، و مسيرتين من طراز MQ-1C.
وشدد على أن التحالف يواصل من خلال هذه التصرفات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدى إلى تدهور الوضع فى المجال الجوى السورى.
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