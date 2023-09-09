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الكويت.. وجوب سداد الأجنبى المديونيات المستحقة للدولة قبل تجديد إقامته

9/9/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنه يتعين على كل أجنبي راغب في تجديد إقامته بالدولة سداد المديونيات المستحقة عليه قبل التجديد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.



وذكرت الوزارة - في بيان - "يمكن للأجانب سداد المديونيات المستحقة للدولة عن طريق المواقع الإلكترونية للجهات الدائنة أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)".



وأشارت إلى تفعيل الربط الآلي بين القطاعات المعنية في الوزارة لتحصيل المديونيات المستحقة؛ وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، داعية الجميع إلى الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها، إذ إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام بالكويت.







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